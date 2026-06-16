Риск от измами: Внимавайте с резервации през социални мрежи

Къщите за гости, вилите, апартаментите и стаите под наем за туристически цели по-често нямат собствени интернет сайтове и потребителите трудно могат да се свържат директно с техни представители преди резервация. Проверка обаче могат да се направи в Националния туристически регистър на сайта на Министерство на туризма, където фигурират всички категоризирани места за настаняване. Това каза Габриела Руменова - основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

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Тя допълни, че за всяко място за настаняване е посочен телефон на собственика и туристът може да се свърже с него за резервация, вместо да ползва съмнителни платформи за безплатни обяви или социалните мрежи. "По този начин може дори да се получи отстъпка от цената", заяви тя.

Зачестяват случаите, в които туристи се оплакват след резервации през платформи. Невинаги това е свързано с измами, до каквито по-често се стига след плащане на физически лица по фалшиви оферти за настаняване. Има примери, в които след запазване на места за настаняване през утвърдени туристически платформи, хората сигнализират за генерални несъответствия на представеното на снимките и реалността на място по отношение на стаята или дори за фрапантни разминавания между посоченото отстояние на базата от плажа, например.

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„Преди години Европейската комисия беше направила брошура, за да илюстрира какво представляват нелоялните търговски практики. Примерът беше хотел, който изглежда много по-близо до морето, отколкото вдейстнителност е. Нелоялна практика е налице, когато потребителят е заблуден, защото му се предоставя информация, която е частично или изобщо невярна“, коментира Руменова във връзка с обратната ситуация при реален случай от Българското Черноморие, в който представител на хотел показва във видео от всяка част на мястото за настаняване каква е гледката към морето. Експертът отбеляза, че този пример е похвален, защото хората очакват да получат реалната информация и подчерта, че много често в туризма разочарованието идва именно от разминаването между представата и очакванията, които самият търговец е създал у потребителя, и реалността.

Руменова препоръча да се ползват всички налични дигинални инструменти, за да се уверим лично преди да резервираме къде точно се намира мястото, какво е реалното му отстояние от плажа не само по въздух, но и по земя, както и дали не се заобикаля много, докато се стигне до плажа.