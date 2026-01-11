Седмична прогноза за времето за 12-18 януари 2026 г.

В понеделник вятърът малко ще отслабне, но от северозапад ще продължи да застудява. Облачността ще е променлива, само в отделни планински райони ще превалява съвсем слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в крайните северозападни и югоизточни райони – около 0°. И във вторник ще остане студено – сутрешните температури ще са още по-ниски, дневните слабо ще се повишат. Облачността ще бъде по-често значителна. Главно в Стара планина и в Североизточна България ще превали слаб сняг, показва прогнозата за времето на НИМХ за седмицата от 12 до 18 януари 2026 г.

До края на седмицата

В средата на седмицата ще започне бавно затопляне. Със слаб южен поток от запад ще се появи висока облачност, но в низините и по долините на реките ще има мъгла или ниска облачност – там дневните температури ще остават близки до 0°, а в Южна България ще се повишат до 8°-10°. В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В петък вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен.

По поречието на Дунав и в Източна България ще се образува мъгла или ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго и дневните температури там ще остават ниски. В останалата част от страната ще има разкъсана висока облачност и ще бъде доста по-топло.

През почивните дни на много места в равнините, низините и котловините ще бъдe облачно и мъгливо, възможно е на отделни места да преръмява. Повече слънце ще има над Югозападна България, там ще бъде и по-топло.

