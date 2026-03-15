Седмична прогноза за времето за 16-22 март 2026 г.

15 март 2026, 17:30 часа 687 прочитания 0 коментара
В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността над югозападните планински райони, но само на изолирани места там ще превали дъжд. В нощните часове и до обяд условията за ниска облачност или мъгла в източните райони се запазват. Във вторник над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще духа до умерен, а в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 10° и 15°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Баба Марта засега е ведра": Проф. Рачев каза колко още ще се задържи хубавото време

Средата на седмицата

В средата на седмицата облачността ще се увеличи и на места, главно в югоизточната половина от страната и в планините, ще има валежи, предимно слаби. Вятърът от изток-североизток ще се усили и с него температурите ще се понижат – в четвъртък максималните ще бъдат между 8° и 13°. През следващите дни до края на седмицата вятърът ще е от североизток, умерен и временно силен. Облачността ще е значителна и на много места ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.

Идва времето на облеклото "тип зелка": Проф. Рачев с оптимистична прогноза

Евгения Чаушева Отговорен редактор
