"Близките търсят отговори в конспиративни теории": Криминален психолог за случая "Петрохан"

Близките и роднините на жертвите е нормално да отиват към конспиративни теории, защото те сами на себе си не могат да обяснят как се е стигнало до този фатален инцидент. Това каза криминалния психолог Тодор Тодоров за случая „Петрохан – Околчица“. Той коментира появилата се преди време информация, че става въпрос за шест убийства от хора, влезели у нас през ГКПП „Връшка чука“. Той обясни, че това е необичаен случай и изисква повече време.

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По думите му пъзелът до голяма степен е подреден и прокуратурата е тази, която ще реши какво да каже и оповести. „Не смятам, че има нещо неясно. Много хора влизат и се правят на детективи, а това е излишно и напряга ситуацията. Когато ти дават едно малко парченце от голямото цяло, то това отключва мозъка ти“, каза той и критикува МВР за медийната му политика.

По думитему по време на групови ритуали са били използвани халюциногенни вещества, сред които напитката аяуаска, традиционно употребявана в Южна Америка. "Тези вещества могат да доведат до силно променено състояние на съзнанието, при което човек губи контрол върху поведението си. В такава ситуация водещият на ритуала придобива изключително силно влияние върху участниците", обясни Тодоров.

Според него именно това е една от възможните причини за трагичния развой на събитията.

Припомняме, че собственикът и главен редактор на врачанския сайт "Булнюз" Даниел Бузов твърди, че има нови данни по случая "Петрохан-Околчица", които до този момент не са виждали бял свят. Той е категоричен в твърдението си, че хора са влизали през граничния пункт в дните преди 1 и 2 февруари.

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По думите му тези хора са наети от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата. "Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези хора са били четирима, чужденци са. Те са преките извършители на убийствата. Категорично става въпрос за шест убийства. Според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петрохан", подозира той.