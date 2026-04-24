Ще ни изядат ли комарите тази година? Кметове на бунт срещу държавата заради спряно пръскане в най-критичния момент

В крайдунавските общини расте паниката, че държавата не съдейства за пръскане срещу комари, и последствията може да са изключително сериозни за стотици хиляди жители.

Кметове на крайдунавски населени места предупреждават, че ако до края на април държавата не организира нужните обработки срещу комари, общините няма да могат да се справят с популацията на тези насекоми.

Кметът на Тутракан Димитър Стефанов обясни, че бездействието по този въпрос засяга над 800 000 жители в 35 общини.

Още: София започва по-рано пръскането срещу кърлежи и комари

МЗ е спряла процедурата

Проблемът идва от там, че в началото на април Здравното министерство прекрати процедурата за избор на изпълнител, който да направи обработки срещу комари, с обяснение, че са открити нарушения. От там обявиха още, че предприемат незабавни действия за осигуряване на контрол върху популацията на комари в нужния срок.

Преди дни Представители на Асоциацията на дунавските общини обявиха, че не са били допуснати до заседание на Министерския съвет и по този начин правителството е отказало да разреши проблема с пръскането срещу комари на държавните територии.

Проблемът с третирането на комарите в началния стадий на тяхното развитие засяга всички общини по поречието на Дунав и по-големите водни басейни като реките Янтра, Русенски Лом и притоците им, предаде БНР.

Още: Климатичните промени доведоха до нашествие на комари в Исландия

Преди седмица десетима кметове на дунавски общини изпратиха специално искане до правителството да реши проблема, за който са нужни около 1 милион евро. Тъй като не са получили никакъв отговор обаче, кметовете на Тутракан и Белене направиха опит да представят проблема пред Министерския съвет, но не бяха допуснати.

Източник: iStock

Почти 1 млн. души ще останат незащитени

"Това е глас в пустиня. Ние имаме официални искания и след като те не уважават исканията на 35 общини, аз не знам за какво въобще са там. Това са почти 1 милион жители на тази държава, които остават незащитени", заяви кметът Стефанов.

Той обяви, че ситуацията се усложнява с всеки изминал ден.

Още: Опасен вирус приближава: Хората са в паника от потенциална епидемия

"Навсякъде вече има ларви и то в последен стадий. Което значи, че ако не тази седмица, то другата седмица първото поколение на комари ще бъде излюпено", допълни той.

Според него ако лаврицидната обработка се забави, това може да има сериозни последици както за здравето на местното население, така и за икономиката на региона. По думите на Стефанов има реален риск от разпространение на заболявания, пренасяни от комари. Бездействието по въпроса може да доведе и до значителен спад в животновъдната продукция.

Стефанов уточни, че дискомфортът при животните води до намаляване на продукцията с между 15 и 25%, като се очаква млеконадоят да спадне осезателно. Според него негативният ефект ще се усети по цялата верига - от производителите до крайните потребители.