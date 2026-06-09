След 30-градусовите жеги: Лятото си взема почивка още тази седмица

В четвъртък (11 юни) фронт ще връхлети България и ще я раздели на две части. В югоизточната част температурите ще паднат с 5-6 градуса, а в северозападната ще захладнее повече. Особено в петък и събота ще бъде по-хладно. Дори в някои от прогнозите за София се говори за 20 градуса максимална температура. В събота сутринта – около 10 градуса. До четвъртък в ранния следобед ще бъде много топло. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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След новината за застудяването, професорът поднесе и добра новина - днес и утре (9 и 10 юни) температурите на места ше достигнати над 30 градуса.

В неделя и понеделник ще започне да се затопля. „Ще се върнем към типичното топло лято“, каза Рачев.

Валежи се очакват в петък. „Варна и София се отчитат с най-добри валежи до този момент - около 85% от месечната норма“, посочи Рачев.

Времето днес

Сутринта ще бъде почти тихо, в равнините – мъгливо. В останалите райони до обяд ще е слънчево. По-късно през деня главно в планините и в Североизточна България ще се заоблачава и на места там ще превали и ще прегърми. Температурите ще са в диапазона от 27 до 32 градуса, в София – около 28 градуса.