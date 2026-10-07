Гръцки евродепутат за РСМ: Несъществуваща държавица, населена предимно с българи и албанци на гръцка територия (ВИДЕО)

"Скопие е несъществуваща държавица, населена предимно с българи и албанци на гръцка територия", заяви във видео гръцкият евродепутат Емануел Франгос от партията "Гръцко решение", която е част от Европейските консерватори и реформисти в Европарламента. Франгос е против Преспанското споразумение, което смени името на югозападната ни съседка от Македония на Северна Македония и което заедно с Договора за приятелство отвори пътя на Скопие към НАТО.

Гръцкият евродепутат обаче нарича Договора от Преспа предателство, въпреки че с него Скопие се отказа от елинистичното културно наследство и Александър Македонски.

Повод за изказването му са думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която говореше за македонска култура и идентичност в Скопие. "За пореден път прредседателят на ЕК Урсула фон дер Лайен спомена македонската култура на Скопие. Очевидно тя не отстъпва от нищо от родината си Германия, а отстъпва на част от гръцката култура", смята още евродепутатът, който изглежда изповядва националистически възгледи.

Той смята, че Германия като цяло провежда антигръцка политика.

Напомнянето от Фон дер Лайен

Припомняме, че по време на визита в Северна Македония председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Скопие има една ключова стъпка, която трябва да предприеме, за да продължи напред. Става въпрос за вписването на българите в македонската конституция, което е залегнало в европейската преговорна рамка като условие за стартиране на преговорите. „Посрещаме Северна Македония с нейната идентичност и език. Смятаме, че македонската култура и език могат само да обогатят нашия съюз, защото нашият девиз е единство в многообразието и я приемаме много сериозно“, каза още тя. Фон дер Лайен напомни на Мицкоски: Има една ключова стъпка, която трябва да предприемете, за да продължите напред (ВИДЕО)