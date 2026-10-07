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Сходни с тези в България: Бомбени заплахи и в Хърватия

07 октомври 2026, 15:20 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сходни с тези в България: Бомбени заплахи и в Хърватия

Валдорфско училище в квартал Сигет на хърватската столица Загреб е евакуирано след сигнал за бомбена заплаха. В ход е полицейска проверка на училищните помещения и на място има полицейски сили, предаде хърватската медия "Индекс". Учениците и персоналът са напуснали сградата. Според информация от един от родителите, децата са били изпратени у дома поради спешността на ситуацията, пише още хърватсата медия. 

Информацията от Хърватия идва на фона на това, че трети ден сигнали за поставени бомби бяха получени в различни училища, детски градини и институции в България. Днес са се получи поредните мейли, като в тях този път е написано, че има „взети двама заложници“. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства.

"Българските служби са в контакт с чужди си колеги. Установени са IP адресите, от които досега са получавани заплахите", казаха за Actualno.com от МВР. ОЩЕ: МВР за бомбените заплахи: Имейлите идват от компрометирани пощи в чужбина

Координирани бомбени сигнали на Балканите имаше и през пролетта

Припомняме, че през пролетта изглежда пак имаше координирани бомбени сигнали в някои балкански столици.

През април за няколко дни най-малко три столици на държави от Балканите бяха обект на фалшиви сигнали за бомби. Става въпрос за София, Загреб и Сараево. 

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Бомбени заплахи имаше и в няколко училища в София и в Съдебната палата. Същият сценарий се разигра и в Сараево, където от сигналитебяха засегнати няколко учебни заведения и търговски център. А по-късно сигнали за бомби в няколко търговски центъра в хърватската столица Загреб пристигнаха и на адресите на няколко хърватски медии медии. 

Знаем, че фалшивите сигнали за бомби са класически инструмент в хибридната война. ОЩЕ: Хибридна война на Балканите? Още една столица под прицела на бомбени заплахи

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Хърватия хибридна война Загреб фалшиви бомбени заплахи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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