При военен акт България може да не получи обезщетение за щети: Адвокат по морско право за атаката в Черно море

Корабособствениците разполагат със застраховки за отговорност при замърсяване, но при военен акт или умишлено действие на трета страна застрахователите могат да бъдат освободени от отговорност. По тази причина България може и да не получи обезщетение за евентуални щети върху морската среда. Това обясни адвокатът по морско право Димитър Карагеоргиев.

По думите му атаката срещу двата търговски кораба в Черно море не е извършена на територията на България, въпреки че е станала в българската изключителна икономическа зона. Той разясни, че изключителната икономическа зона не е част от държавната територия, а район, в който страната упражнява ограничени права върху морските ресурси и континенталния шелф. Въпреки това евентуално замърсяване или вреди върху морската среда биха засегнали пряко България.

"Застрахователите биха се освободили от тяхната отговорност"

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Според Карагеоргиев корабособствениците разполагат със застраховки за отговорност при замърсяване, но при военен акт или умишлено действие на трета страна застрахователите могат да бъдат освободени от отговорност. По тази причина България може и да не получи обезщетение за евентуални щети върху морската среда.

Източник: БГНЕС

"Моето мнение в момента, въпреки че не разполагам с пълна информация, е, че застрахователите биха се освободили от тяхната отговорност към Република България", посочи той.

Според юриста българските власти могат да проведат разследване на инцидента, включително да анализират евентуално открити останки от дронове. Самото установяване на произхода на отделни части обаче не е достатъчно, за да се докаже кой е извършителят на атаката, предаде БНР.

Карагеоргиев уточни по отношение на пострадалите моряци, че правата им се уреждат от трудовите договори с корабособствениците, международните морски трудови правила и евентуални застраховки. Възможно е те да търсят и обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

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Редица юридически въпроси около атаката все още остават без окончателен отговор и ще зависят от резултатите от бъдещите разследвания, смята адвокатът.