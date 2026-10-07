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Автобус се обърна край Павел Баня, 9 души са пострадали

07 октомври 2026, 15:53 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Автобус се обърна край Павел Баня, 9 души са пострадали

Автобус, превозващ работници, е катастрофирал на територията на община Павел баня. Инцидентът е станал на влизане в село Асен, сигналът е подаден в 14:08 часа днес, предаде БГНЕС. Автобусът се е обърнал в нива край пътя. Общо девет души са пострадали - пътниците са били 8. Шофьорът на автобуса също е леко пострадал. Той е на 70 години и е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 0,12 промила. Още: Нова информация за пострадалите при автобусната катастрофа на бул. "Цариградско шосе"

Хората са пътували към работните си места в Казанлък, когато автобусът внезапно се е преобърнал. Част от пострадалите са на мястото на катастрофата и разказват, че всичко се е случило за секунди. На място има екипи на полицията, медици и екип на пожарната. Движението в района не е ограничено, но се извършва с повишено внимание.  Причините за инцидента се установяват. Още: След сблъсък с автобус: Загина млад шофьор

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Павел Баня полиция пострадали автобусна катастрофа
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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