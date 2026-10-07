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От 0°С до 30°С. Времето утре - 8 октомври 2026 г.

07 октомври 2026, 13:53 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
От 0°С до 30°С. Времето утре - 8 октомври 2026 г.

На 8 октомври 2026 г. минималните температури отново ще бъдат от 0°-1° на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12°-14° по Черноморието, за София – около 6°. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25° и 30°, за София – около 26°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Топло и в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Време за море

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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