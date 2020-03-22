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Св.Синод: Патриарх Неофит спазва изолацията

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Св.Синод: Патриарх Неофит спазва изолацията
Снимка: БГНЕС
Негово Светейшество Неофит Патриарх Български и Митрополит Софийски спазва стриктно разпоредбите за изолация и всички останали противоепидемични мерки по време на извънредното положение и се черкува в параклиса на патриаршеския дом.

Това съобщиха от Св.Синод на БПЦ-БП във връзка с невярната информация, че Патриарх Неофит днес, Неделя Кръстопоклонна, е участвал в богослужение в столичен храм. "Моля, избягвайте фалшиви новини и език на омразата", съобщиха още от СВ.Синод.

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