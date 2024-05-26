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Със 7 срещу 5 гласа в Синода: Арсений е новият Сливенски митрополит

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Със 7 срещу 5 гласа в Синода: Арсений е новият Сливенски митрополит
Снимка: Actualno.com

Светият Синод на Българската православна църква избра знеполският епископ Арсений за нов Сливенски митрополит. Той получи гласовете на 7 от духовниците.

За Арсений гласуваха Великотърновски Григорий, Плевенски Игнатий, Пловдивски Николай, Западно- и Средноевропейски Антоний, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Доростолски Яков.

Кандидатурата на Герасим бе подкрепена от Врачански Григорий, Ловчански Гавриил, Варненски Йоан, Неврокопски Серафим, Видински Даниил.

„Ние добре го познаваме и вярваме, че той ще бъде достоен пастир на Сливенска епархия, многая лета“, заявиха от Синода. Още: Арсений или Герасим? Синодът избира Сливенски митрополит

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Кандидатите за поста на сливенски митрополит бяха двама - знеполският епискол Арсений и мелнишкият Герасим.

Знеполският епископ Арсений е на 37 години. Ръкоположен е в епископски сан от покойния Сливенски митрополит Йоаникий. Арсений е най - младият епископ в Българската православна църква. Известен е като дясната ръка на Пловдивския митрополит Николай.

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Със 7 срещу 5 гласа в Синода: Арсений е новият Сливенски митрополит

Светият Синод на Българската православна църква избра знеполският епископ Арсений за нов Сливенски митрополит. Той получи гласовете на 7 от...

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