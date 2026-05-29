Тома Белев за разминавания между оценки и общ устройствен план: "Баба Алино" е в Натура 2000

"Баба Алино" е в зона от НАТУРА 2000, като загубата на биологично разнообразие е фрапантна.

Това заяви Тома Белев – бивш зам.-министър на екологията и бивш съветник в Столичния общински съвет, относно "незаконния град" край Варна.

Той напомни, че след трагедията в Елените през миналата година са изпратили сигнал до МРРБ и МОСВ за 400 сгради, които са разрешени върху свлачища и в коритата на водни обекти. Преди седмица са изпратили подобен случай на строителство в коритото на река Санданска Бистрица.

Още: "Запазваме си правото на истината": Невзоров се скри от пресконференция, оплака се от натиск заради Баба Алино

Разминавания между оценки и общия устройствен план

"Едно е оценявано, друго е в действащия общ устройствен план, трето – съвсем различни имоти са обект на подробния устройствен план", коментира Белев.

Той посочи, че знае за това незаконно строителство и като политическа партия са подавали сигнали.

"Последният сигнал от ПП "Зелено движение" - преди месец установихме сериозни разминавания между одобрения общ устройствен план на община Варна и този план, който е оценяван. Това се случва през 2011 г. Има становище по екологична оценка. През 2012 г. е одобрен общият устройствен план. Но всъщност между това, което е оценявано, и това, което го има в проекта, има големи разминавания. Те не са само в "Баба Алино", а те са в Прибой, Аспарухово, Галата, на много места – просто са се появили едни нови зони за застрояване. След като го установихме това и го описахме, го изпратихме до министъра на регионалното развитие и до министъра на околната среда и водите – това беше служебният кабинет, които са длъжни да извършат проверка и да установят фактите, съответно да наложат принудителна административна мярка за спиране на прилагането на общия устройствен план, защото е абсолютно недопустимо да се процедират действия, които да не се оценяват", обясни Белев и подчерта, че към момента такава мярка не е наложена.

Още: Картината на "града" в "Баба Алино": Кметът на Варна разказа за грозните детайли

Той заяви, че по същия начин са действията на РИОСВ – Варна.

"На 9 септември миналата година издават становище, че не подлежи на екологична оценка подробният устройствен план на тези 111 дка. Това е нарушение на Закона за опазване на околната среда. В обхвата на този подробен устройствен план имаме имоти, които са били обект на замянка през 2005 г. Законът за горите задължава – тези имоти не подлежат на промяна на предназначението и не могат да бъдат застроявани. Няма как да се одобрява подробният устройствен план и изобщо да се разреши, когато там е забранено да се променя предназначението", добави той пред БНР.

Белев е категоричен, че след този случай ще има последствия.

"Големият въпрос обаче е дали ще последват малко по-големи проверки и прегледи", подчерта той.

Още: Благомир Коцев е гузен и бяга бързо: Обвиненията към кмета на Варна заради "Баба Алино" не спират

Според него местните институции във Варна са информирани, но смята, че компетентните органи не успяват да се справят с предизвикателството на това, за което са отговорни.