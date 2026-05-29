Картината на "града" в "Баба Алино": Кметът на Варна разказа за грозните детайли

Проверката за строителството в "Баба Алино" трябва да завърши днес. Но досега данните сочат за редица нарушения – от 2023 година е имало информация за строителство в парка, включително готови къщи и обекти на основа. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев. По същото време, през 2023 година, са издадени удостоверения за търпимост – 3 документа за 21 сгради, които били налични там преди 2001 година. Това изобщо не е така – вижда се от сателитни снимки. Удостоверенията са издадени от район "Приморски", добави Коцев.

По думите му пред bTV, имало и допълнителни удостоверения, които се отнасят за територии извън "Баба Алино", но указвали всъщност парка – това е фалшификация, прокуратурата трябва да се заеме, каза още Коцев.

Според кмета на Варна, е имало общо 4 проверки, първата е през 2024 година, но през 2025 година вече и "голяма община" във Варна участва в проверка и започва процедура по издаване на актове за незаконни актове, първите са издадени през есента на 2025 година – установени са 15 незаконни постройки. А тази година е имало още 2 проверки и като следствие – 8 акта за незаконно строителство. Крайната фаза е бутане на незаконните сгради, но това подлежи на съдебен контрол - ако има обжалвания на всяка стъпка, процесът може да продължи месеци и години, преди да има действително събаряне на незаконни обекти.

"Твърде късно разбрах, че строителният контрол на общината не е допускан на цялата територия на парка, над 100 декара", призна Коцев, който добави, че строителният контрол е трябвало да иска по-настоятелно съдействие от полицията за пълни проверки. Тепърва днес, 29 май, Коцев ще разбере дали всъщност строителният контрол е искал помощ от полицията да провери всичко. Тече и дисциплинарно производство за действията на строителния контрол в общината, каза още той. "Единствената ми грешка е, че не съм реформирал достатъчно бързо администрацията, наследена от ГЕРБ", категорично заяви Коцев.

Стана ясно и, че имало 20 акта за неправометно изкореняване на дървета в "Баба Алино", в територията, притежавана от Forest Club - общо за 15 000 лева глоби, но на името на 10 работници. Ставало въпрос за 200-300 кубика, уточни Тодор Гичев от регионалното подразделения на Агенция за горите (ИАГ).

На въпрос дали комплексът в "Баба Алино" е на косъм да бъде узаконен, защото в Общинския съвет във Варна върви процедура за измяна на устройствения план за парка и той да се превърне в урбанизирана територия, кметът се оправда така – инвеститорът вкара преписка и поиска да се гледа промяната, не можем да спрем гледането, защото ще ни осъдят. Имаме Общ устройствен план и в момента се процедира Подробен устройствен план – това е нещо, което се прави от всяка община, принципен въпрос, за да има ясни регулации на по-голяма територия, а не имот по имот, обясни Коцев.

Факторът "Олег Невзоров"

Никога не съм виждал Олег Невзоров, освен на снимка. Нищо не знам за него – доколкото той е свързан с делото, спретнато срещу мен от предишната власт, не мога да коментирам, не мога да обсъждам тайни свидетели. Връзки мога да правя, но не мисля, че е редно – трябва да го правят отговорните органи, каза Коцев.

Той отрече да е имало предупреждения и заплахи да спре определени провери. Единствено е имало послания към него "къде да се ориентирам като кмет" и това съвпадна с проверките на "Баба Алино" - това излезе от думите на Коцев.

