Трафик: Натоварено е на два гранични пункта

25 март 2026, 9:04 часа 238 прочитания 0 коментара
Трафик: Натоварено е на два гранични пункта

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция", цитирани от БТА. Данните са към 6:00 часа. 

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента, напомнят от "Гранична полиция".

Още: Само на един граничен пункт има задръстване

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи на границата с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

Още: Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево"

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
трафик гранични пунктове камиони затруднено движение
