Газовозът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, е потънал на около 50 морски мили източно от Бяла. В ход е операция по издирване и спасяване на екипажа, след като от въздуха е бил забелязан спасителен плот с хора на борда. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили е излетял в 10:25 ч. от Балчик и е извършил разузнаване в района. След установяването на спасителния плот е активиран хеликоптер "Кугър", който да се включи в спасяването на бедстващите. Малко след 11 ч. към мястото е бил насочен и втори самолет Су-25.

Военнослужещите и авиационната техника участват в операцията по разпореждане на началника на отбраната и след постъпило искане от Главна дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към Изпълнителна агенция "Морска администрация". Още: "Поели са фатален риск в открито море": Капитан с подробности за поредния ударен кораб в Черно море

Корабът изчезнал от радарите след полунощ

Моторният кораб GAS HUSKY е изчезнал от радарите малко след полунощ. В 8:02 ч. тази сутрин се е задействал аварийният му радиобуй, който излъчва сигнал за потънал плавателен съд.

По данни на VesselFinder газовозът е пътувал от египетската Александрия към Румъния. Последната му известна позиция е била на 14,5 морски мили от мястото, където вчера беше поразен товарният кораб BETUL 8.

Към момента няма официална информация за броя на хората на борда на GAS HUSKY и състоянието им. Още: Край Дунав вече е опасно: Русия е атакувала не един, а три кораба край Румъния (ВИДЕО)

Поредна атака срещу кораб в Черно море

Инцидентът идва ден след като товарният кораб BETUL 8 беше ударен от два морски дрона и се обърна. Към района бяха изпратени четири военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море - два български, един румънски и един турски.

В спасителната операция се включиха и Военновъздушните сили. Два хеликоптера "Кугър" и самолет Су-25 извършиха въздушно наблюдение и разузнаване. Операцията по спасяването на екипажа беше координирана от Главна дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към ИА "Морска администрация".

Всичките 12 моряци от BETUL 8 бяха спасени и транспортирани до сушата с два военни хеликоптера "Кугър" от авиобаза Крумово. Те бяха в добро общо състояние, макар и премръзнали. Нямаше тежко пострадали.

Смъртоносна поредица от атаки по кораби

Атаките срещу плавателни съдове в български води зачестиха от началото на миналия месец. Тогава корабът ALFA WATAN, плаващ под турски флаг и пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Плавателният съд потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски моряк.

При същия инцидент беше ударен и корабът ABLE, който получи сериозни щети от пожар.

Шест дни по-късно при нощна атака край българския бряг загинаха 11 моряци от кораба HS DIGNITY, повечето от които сирийци. Пред CNN сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказа, че след първоначалния удар екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Още: Не е само член 5 на НАТО: Какво предвижда един позабравен и дори по-силен щит на ЕС в ерата на хибридната война

Тъй като моряците не успели да спуснат докрай спасителните лодки, част от тях били принудени да скочат във водата.

При атаките беше поразен и корабът CHELSEA 3, който след инцидента беше откаран за ремонт на пристанището в Бургас. Българските власти все още очакват резултатите от проверката на открити на борда му останки, за които има предположения, че са от дроновете, участвали в атаката.

На 28 октомври дронове удариха и контейнеровоза CONTSHIP JET. Над 20 от превозваните от него контейнери паднаха в морето, а през следващата седмица част от тях започнаха да изплуват по българското крайбрежие.