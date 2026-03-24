Правителството на Гюров:

Тракийските съкровища на пощенски марки

24 март 2026, 13:40 часа
Серия от пощенски марки изобразява 4 от най-значимите оцелели артефакти от тракийски съкровища. Марките изобразяват маската на Терес, златния пръстен от Езерово, начелник от Свещари и нагръдник от Мезек.  Серията "Тракийско злато" обединява първите български марки с променлив тираж, които са с цена в евро. Те ще бъдат използвани години наред за пощенска кореспонденция.

Специално за колекционерите бе пуснат в употреба и блок-лист от четирите марки в тираж 1000 броя.

Изданието бе пуснато в употреба от министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, директора на Националния археологически музей доц. д-р Христо Попов и художника на проектите Тахсин Ахмед.

"Това е своеобразна енциклопедия в умален вид, миниатюрен разказ за един от най-впечатляващите периоди от историята по нашите земи. Тракийската цивилизация, със своята изтънчена материална култура и духовна дълбочина, ще оживее и ще достига до българските граждани у нас и по света с всяко писмо или картичка", каза по време на церемонията министър Исмаилов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

“С развитието на тематичната филателия от края на 50-те години на 20 век, пощенските марки, свързани с тракийското историческо наследство, се радват на голям колекционерски интерес. Такъв е примерът с последното издание от 2016 година, което беше на тема „Антични тракийски монети“, припомни министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес