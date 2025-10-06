Треската за злато в Царево приключи: Собственикът на сейфа проговори какво е имало вътре

"Вътре да е имало не повече от 21 хияди лева. Имаме ценни книжа, документите на камионите са вътре. Иначе друго ценно нещо нямаме. Злато има - на жена ми обеци, на внучката има два чифта обеци и това е златото", каза в сутрешния блок на бТВ Яни Илиев, чийто сейф потъна в морето край Царево след потопа миналата седмица. Припомняме, че в района хора с фенерчета претърсваха плажа, за да намерят злато и пари.

Той е озадачен, че се говори за кюлчета и 2 млн. лв. "Почти парите са изплували. Ако бяха 2 млн. лв. нали си представяте какво ще стане? Днес защо не вади повече морето?", аргументира се той. Илиев добави, че няма как да държи такива неща в сейф на толкоа достъпно място, където е бил, когато водата го е отнесла.

"Просто водата е влязла вътре в офиса, събори го и то става като лодка и го носи в реката и от реката в морето", добави още Илиев.

Защо обаче от фирмата са претърсвали с водолази?

Собственикът на фирмата потвърди, че са претърсвали с водолази района, защото вътре имат регистрационните номера на всички 18 багери.

"На всички багери големите талони са вътре. Това ни интересува нас. Това ни беше архивът вътре", добави още Илиев.