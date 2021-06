Ученици от 11 и 12 клас се включват в поредното издание на практикантската лятна програма на Kaufland България

Kaufland България посреща 29 младежи в своята лятна практикантска програма, която стартира в началото на месец юли, а подборът за нея е отворен от 11.06. По време на своята практика младежите ще могат да се запознаят отблизо с дейността на всички сектори на работа в 12 хипермаркета на търговската верига в 9 български града: София, Кюстендил, Пловдив, Казанлък, Хасково, Димитровград, Сливен, Ямбол, Добрич.

Участниците в програма са ученици в 11 и 12 клас, които са навършили 18 години. В рамките на лятната си практика учениците придобиват лични и професионални умения в реална работна среда. Обучението им в хипермаркет на Kaufland се провежда по време на лятната ваканция и благодарение на това не се налага да се съчетава с учебните занимания. Компанията предоставя възможност на младежите да опознаят отблизо процесите в един от най-динамичните сектори на модерната търговия, както и да бъдат част от сплотения екип на водещата компания в ритейл сектора, налагаща стандарти за високо качество на обслужване на своите клиенти.

Едно от най-ценните предимства за участниците в програмата е възможността да трупат опит в голяма международна компания. Практическото обучение продължава 6 седмици, а на практикантите се предлага заетост, както на пълно, така и на непълно работно време. За своята работа те ще получават конкурентно месечно заплащане в размер на 750 лв., което отговаря на високите стандарти на Kaufland като лидер в сектора.

Всеки участник има възможност да придобие реална представа какво е ежедневието във филиалите на компаниятa и какви са основните дейности и процеси, които се извършват там. Сред основните практически задачи на учениците са активната комуникация с клиенти, приемане и предаване на поръчки, регулярни проверки на свежестта и качеството на предлаганите продукти, контрол на сроковете на годност и поддръжка на безупречния вид на хипермаркета. Освен интересната работа, практикантите са в постоянен контакт с утвърдени професионалисти от екипа на Kaufland. През цялата програма те ще имат ментори - ръководители на съответния отдел в магазина - и възможност за изграждане на професионална мрежа с контакти, още докато са в училище.

Kaufland България провежда и развива своята практикантска програма в продължение на 5 години, като всяка година между 70 и 100 ученици преминават през нея. Вече трета година компанията провежда и своя голям проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“. От 2020 година Kaufland провежда и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества. Някои от най-гледаните теми в поредицата са: «Как да изградим и поддържаме портфолио от качествени продукти?», «Да поговорим за Digital. Възможности, успешни практики и смели решения», «Брандът „АЗ“? Или как да позиционираме себе си като личности и професионалисти», «Един ПР може ли? Или кои са митовете на ПР професията.»

Благодарение на успешните си работодателски практики от 2018 година насам Kaufland България е сертифицирана като Топ работодател от международния независим институт Top Employers Institute. В началото на годината Kaufland България бе официално обявена за "Препоръчан работодател" в проучване на сдружение "Общност за човешки ресурси в България", Bulgarian HR Community и To the Top Agency. Успоредно с това, компанията получи две отличия в тазгодишното издание на Employer Branding Awards на b2b Media, където беше обявена за Employer Brand Leader на годината и спечели I-во място в категорията „Employer Branding Idea (in pandemic times)“ за реализирането на кампаниите „АзПомагам“ и „Разчитайте на нас“, с фокус върху своите служители с техните най-силни качества. Отново за кампанията „Разчитайте на нас“ Kaufland получи отличие по отношение на своята работодателска политика от BAPRA Bright Awards 2021. В проучването на ManpowerGroup България, провело се в периода февруари – април 2021 г. за очакванията, нуждите и нагласите на младите таланти към компаниите в страната, Kaufland се нареди сред най-предпочитаните от студентите работодатели у нас. Компанията е в топ 5 на най-атрактивните места за работа в страната и е на първо място в сектора на модерната търговия у нас, според престижната класация Career Show Index 2021.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.