21 април 2026, 11:48 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Уплашила ги змия: Пожарникари спасиха три момичета

Шуменските огнеборци спасиха три деца от скалиста местност на Шуменското плато, съобщават от ОДМВР в града. Вчера, в 15:23 часа, чрез телефон 112 е потърсена помощ от три 12-годишни момичета.

Децата разказали, че са тръгнали на разходка от кв. “Дивдядово“ към Шуменското плато. Едно от децата забелязало змия и се уплашило.

Другите две деца реагирали незабавно и потърсили помощ. Пристигнал екип на РСПБЗН - Шумен. Благодарение на доброто съдействие и точните насоки от страна на децата, спасителите ги открили в трудно достъпна пресечена скалиста местност.

Едно от момичетата било в състояние на стрес. След което го успокоили, спасителите използвали алпийски способ, за да обезопасят децата и да ги съпроводят до пожарния автомобил.

Там ги е очаквал екип на ЦСМП за медицински преглед. Спасителите са поздравили децата, че са постъпили правилно и са потърсили помощ, вместо да се опитват да се справят сами с рискови действия.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
змия деца огнеборци спасени
