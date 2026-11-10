Удар по българите в Сърбия: Вотът за малцинствен съвет приключи с победа за "сръбско-шопската нация"

Въпреки загубата на Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич в Сърбия - неговите хора в лицето на Владимир Захариев и Стефан Стойков на местно ниво в Западните покрайнини запазиха позициите си след малцинствения вот в западната ни съседка. По данни на Радио "Босилеград" малцинствения вот печели кандидатската листа „Това сме ние – Природно движение – Владимир Захариев", предвождана от кмета на Община Босилеград Владимир Захариев и досегашния председател на Националния съвет Стефан Стойков.

Първи данни

По данни на РТС що се отнася до Националния съвет на българското национално малцинство, са обработени са 318 от 329 избирателни секции.

Броят на избирателите, регистрирани в избирателния списък за изборите за членове на Съвета на българските национални малцинства, е 15 180, а гласували са 6 369 избиратели.

Листата „Това сме ние, естественото движение - Владимир Захариев“ получи 3017 гласа, или 47,39 процента.

Листата „Нашият народ, нашият глас, нашето бъдеще - Партия на българите на Сърбия“ спечели 1857 гласа, или 29,17 процента, а „Демократическата партия на българите Небойша Иванов“ спечели 1328 гласа, или 20,96 процента от гласовете. ОЩЕ: Предизборни манипулации в Сърбия? В преобладаващо българската община Босилеград - избирателите са повече от жителите

Защо това е победа за "сръбско-шопската нация"

Макар и формално да се наричат българи както Захариев, така и Стойков не работят за интересите на българското малцинство.

Даже, напротив - от името на Националния съвет за българско национално малцинство се издава книжка, която пропагандира тезата за сръбско-шопска нация.

Нещо повече, по данни на Институт "Западни покрайнини" пред Комисията за българите в чужбина Захарийев дори идва на празници в България, за да пропагандира тезата за сръбско-шопска нация.

Вотът означава още, че великосръбският шовинизъм и национализъм на Александър Вучич и "Сръбски свят" още владее местната власт. ОЩЕ: "Ерата Вучич приключи, но свърши ли великосръбският шовинизъм?": Иван Николов след вота в Сърбия