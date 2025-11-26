Вместо пиратки срещу полицаите: Жива верига блокира Народното събрание (СНИМКИ)

Леко напрежение възникна на протеста срещу бюджета пред сградата на Народното събрание. Отделни демонстранти хвърлиха пиратки в краката на охраняващите полицаи, но за момента обстановката е спокойна.

От политическа партия „Продължаваме промяната“ призоваха да не се прибягва до подобни действия, протестът да е мирен и вместо ескалация, хората да се организират и да направят жива верига около парламента.

„Никой не може да ни обвини в нищо. Нека веригата да бъде от 1, 2 или 3 кордона, ако трябва и да не пуснем депутатите като Делян Добрев и Йордан Цонев да излязат от Партийния дом и да си помислят дали са направили добро с гласуването на бюджетите на ДОО и на НЗОК“, призоваха от формацията на Асен Василев и Николай Денков.

