Продължава борбата с огъня в Сакар

Продължава борбата с пожара в Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур. До късно снощи огънят обхвана около 5000 декара.В гасенето участват 13 екипа на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли, предаде БНТ. Днес ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптер ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград, опасност за населените места няма.

Частично бедствено положение

Припомняме, че в община Свиленград е обявено частично бедствено положение заради възникнал днес следобед пожар на територията на Сакар планина, между селата Младиново, Лисово и Костур, съобщиха от Областна администрация - Хасково. Пожарът е възникнал днес следобед на територията на Сакар планина между трите села. Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви, съобщиха по-рано през деня от пресцентъра на областната администрация в Хасково, предаде БТА.

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на Регионална дирекция "Пожарна и аварийна безопасност"- Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, уверяват от областната администрация.

Последният пожар на територията на Сакар планина този летен сезон възникна на 28 август. Тогава в землището на тополовградското село Устрем горяха сухи треви и храсти.

