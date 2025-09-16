Времето утре - 17 септември 2025 г.

Войната в Украйна:

На 17 септември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София - около 13°. Облачността ще е по-често значителна. От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и да намалява. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен, показва прогнозата за времето.

Температурите

С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската низина до 27°-28°, в София - около 21°. Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

Над Черноморието

По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала

