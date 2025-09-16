Българин се прицели в олимпийското злато на Игрите в Лос Анджелис 2028

Преди дни европейският шампион на България Рами Киуан остана на крачка от световната титла в категория до 75 килограма. Родният състезател загуби финала на Световното първенство по бокс в Ливърпул, отстъпвайки с 0:5 съдийски гласа на узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев. Това беше първо участие на български боксьор на финал за световна титла от 16 години насам, когато Детелин Далаклиев спечели златния медал в Милано.

Световният вицешампион има големи амбиции за следващите години

Въпреки че не успя да грабне златото, Киуан е сигурен, че триумфира на следващото световно първенство. Той изрази увереност, че ще бъде най-добрият боксьор на предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година: "Както казах вече, работата, която върша, ми дава увереност. Виждам скоростта, с която се развивам, а ако продължавам с това темпо, ще съм най-добрият боксьор в света на следващото световно и Олимпиадата. Това е голямата ми цел - Олимпиадата."

"Какво бих променил в последния мач? Той беше голям сблъсък за тактическо надмощие. Познаваме се добре с него. В първата среща беше много различно, двамата се изненадахме на финала. В третия мач вече може би ще нагласим по-добра тактика. Не е само до моментна нагласа, трябва да подобря някои неща. За това световно бях много добре психологическо подготвен, за разлика от други първенства. Бях уверен, знаех какво мога, знаех, че ще спечеля. Нямаше притеснение. Ще продължа да работя ментално, защото виждам, че дава резултат. Влизам активно във всеки рунд, вече не проспивам първия рунд. Тук не успях само в последния мач да го направя, но в предишните мачове печелих първите два рунда и после си доигравах срещите", каза Киуан.

20-годишният Еркинбоев доминираше и в трите рунда днес срещу българина, като особено сериозно превъзходството му се видя във втория. Киуан направи добър трети рунд и опита да обърне хода на мача, но след първите две части шансовете му не бяха особено големи.

