Все повече българи ще могат да пазаруват в BILLA онлайн

През октомври BILLA прави онлайн пазаруването с доставка чрез Glovo достъпно и за клиентите си в Русе, Бургас, Стара Загора и Велико Търново. Така жителите на четирите града ще могат да поръчат любимите си продукти от BILLA онлайн и да ги получат на адреса си до час. Услугата стартира последователно в:

Русе - 6 октомври

Бургас - 13 октомври

Стара Загора - 20 октомври

Велико Търново - 27 октомври

Онлайн пазаруването все по-често влиза и в ежедневието на домакинствата. По данни на Националния статистически институт за последните три месеца на 2025 г. 17,1% от активните онлайн клиенти у нас са поръчвали храни или напитки от магазини, супермаркети или специализирани онлайн платформи.

Разнообразие, което стига до входната врата

Онлайн пазаруването от BILLA става с няколко лесни стъпки. Потребителите трябва да отворят BILLA в секцията „Супермаркет“ на приложението Glovo, да посочат адрес за доставка и да маркират желаните продукти. При липса на избрана стока клиентите получават обаждане с възможност да одобрят подходяща замяна.

Потребителите могат да избират от над 10 000 артикула в 18 категории. Сред предлаганите продукти са свежи плодове и зеленчуци, прясно изпечени хляб и закуски от BILLA Пекарна, прясно месо и риба, скара и готвени ястия от топла витрина, деликатеси, както и разнообразие от хранителни и нехранителни продукти за дома и семейството.

Потребителите на онлайн услугата могат да се възползват от промоционалните предложения на веригата в седмичната брошура, специалните отстъпки за клиенти, пазаруващи с BILLA Card, както и от лоялната програма за трупане на бонуси с всяка покупка.

BILLA стартира партньорството си с Glovo в София през 2023 г., а днес услугата вече е налична и в Пловдив, Варна и Плевен. През настоящата година BILLA увеличава с над 50% онлайн асортимента си и удвоява броя на магазините, обслужващи онлайн поръчки в градовете, в които услугата вече е достъпна.