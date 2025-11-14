Войната в Украйна:

Възстановиха движението в ремонтиран участък от АМ “Тракия“

14 ноември 2025, 14:48 часа 364 прочитания 0 коментара
Възстановиха движението в ремонтиран участък от АМ “Тракия“

Възстановено е движението в активната и изпреварващата лента в района на 80-и километър на АМ "Тракия" в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ). Остава ограничен достъпът до аварийната лента, където има аварирал камион.

Още: Хаос на АМ "Тракия": Задръстване блокира движението

Говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов допълни, че има пътнотранспортно произшествие с материални щети. На място са екипи на "Пътна полиция".

От АПИ и ОДМВР апелират шофьорите да се движат с повишено внимание.

Още: Продължава ремонтът на отсечка от АМ “Тракия“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ремонт АПИ АМ Тракия възстановено движение
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес