Възстановиха движението в ремонтиран участък от АМ “Тракия“

Възстановено е движението в активната и изпреварващата лента в района на 80-и километър на АМ "Тракия" в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ). Остава ограничен достъпът до аварийната лента, където има аварирал камион.

Говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов допълни, че има пътнотранспортно произшествие с материални щети. На място са екипи на "Пътна полиция".

От АПИ и ОДМВР апелират шофьорите да се движат с повишено внимание.

