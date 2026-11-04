На студено: Ректори на 4 университета настояват "Топлофикация" да пусне парното в общежитията

Времето застудя, а студентите, живеещи на общежитие, масово се борят със студа, тъй като от "Топлофикация" все още не са пуснали топлоподаването към тях.

О реакция на ситуацията ректорите на Софийския университет, УНСС, Техническия университет - София и Медицинския университет - София настояха за незабавно възстановяване на топлата вода и включване на парното в общежитията в Студентски град.

В писмо до "Топлофикация-София" и "Софийска вода", подписано от проф. Елиза Стефанова, проф. Димитър Димитров, проф. Георги Венков и проф. Бойчо Ланджов, ректорите на четирите университета настояват за изясняване на причините и незабавно включване на парното и топлата вода във всички студентски общежития в района, в които живеят хиляди студенти.

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Ректорите призовават всички институции за разрешаване на проблема и гарантиране на нормални условия на живот на студентите.

"Без парно и вода сме, а ако пуснем печка, ще се запалим!". С този проблем се сблъскват студенти в Студентски град, които вече излязоха на протест заради липсата на парно и топла вода в общежитията.

Източник: БГНЕС

Докато младежите чакат нормални битови условия, от „Топлофикация София“ уверяват, че екипите работят за възстановяване на топлоподаването.

Омбудсманът също реагира и поиска спешно изслушване в парламентарната комисия по енергетика заради авариите и проблемите с топлоснабдяването.

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Студентите се оплакват, че имат забрана да използват електрически отоплителни уради, защото инсталацията в общежитията е стара и няма да издържи на натоварването.