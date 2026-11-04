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Политически чадър над нелегална фабрика? Мирчев настоява МВР да отговори кой потулва информация

04 ноември 2026, 11:41 часа 796 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Политически чадър над нелегална фабрика? Мирчев настоява МВР да отговори кой потулва информация

ГДБОП разбива нелегална фабрика за производство на цигари в благоевградското село Рилци, подготвя официален брифинг за акцията, но минути след изпращането на поканите до медиите той внезапно е отложен. Причината може да е политическа - собственикът на имота бил близък до "Прогресивна България" и спонсорирал предизборни кампании. Това твърди съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в публикация във Facebook.

По думите му акцията на ГДБОП е проведена вчера, а за тази сутрин в 7:30 ч. е бил насрочен брифинг, на който да бъдат оповестени подробности за разкритата нелегална фабрика. Мястото, посочено в поканата на полицейския пресцентър, било самият имот, в който е открито производството.

"Минути след отправената до медиите покана, брифингът е отложен", посочва Мирчев и поставя въпроса кой и защо е разпоредил внезапната промяна. Още: Разбиха незаконна фабрика за цигари край Карнобат: Един човек е арестуван

Собственикът е свързван с "Прогресивна България" 

Според източници на Мирчев имотът принадлежи на бизнесмен, за когото се твърди, че е близък до управляващите и е спонсорирал предизборни кампании. Медийни публикации го свързвали и с безвъзмездното предоставяне на офис на "Прогресивна България" в Сандански. 

Мирчев допуска, че именно тези обстоятелства може да са причината за отлагането на брифинга и за липсата на публична информация за акцията. Той обаче не представя доказателства, че е оказван политически натиск върху ГДБОП или че собственикът на имота е участвал в незаконното производство.

Мирчев иска обяснения от вътрешния министър

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Съпредседателят на "Да, България" отправя пет въпроса към министъра на вътрешните работи. Той настоява да стане ясно кой е взел решението за отлагането на брифинга, какво точно е открито във фабриката, какви количества нелегални цигари и оборудване са иззети и има ли задържани. Още: Кой изтри "Копейкин", "Пуйло" и BG Elves точно преди изборите? Карина Карагаева пред Actualno

Мирчев пита още дали е установена съпричастност на собственика на имота към незаконната дейност и дали се проверяват евентуални политически зависимости или опити за влияние върху разследването. 

Той настоява МВР да представи пълна и официална информация за случая. 

"ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари и иска да се похвали пред медиите, но някой отгоре бързо потулва случая, защото собственикът се оказва близък до "Прогресивна България"", пише още Мирчев.

В края на позицията си той отправя и политическо предупреждение към Румен Радев, като заявява, че допускането на двоен стандарт в борбата с организираната престъпност би било предателство към близо 1,5 милиона български граждани, гласували за него през април.

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ГДБОП нелегална фабрика фабрика за цигари Ивайло Мирчев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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