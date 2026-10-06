Заради поразените от дронове кораби в Черно море: Президентът Илияна Йотова отменя всички предизборни срещи

Президентът Илияна Йотова, която се намира в предизборна кампания, отменя всички планирани предизборни срещи заради поразените от дронове кораби в български води в Черно море. Това става ясно от съобщение на инициативния ѝ комитет, изпратено до медиите. Ситуацията е безпрецедентна за България. Премиерът Румен Радев свиква спешна среща с институциите, а участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Още: Радев свиква спешна среща заради ударените кораби в Черно море (ВИДЕО)

Поразени кораби близо до Бяла

Припомняме, че днес сутринта два кораба са били ударени от дронове в български води на Черно море. Тече мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщи БНТ. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във водите на България. Информацията още не е потвърдена официално.

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият кораб плава под флага на Того, а другият - под флага на Палау. Екипи на Военноморските сили и на Гранична полиция пътуват към мястото на инцидента.

Двата кораба са подали сигнали, че бедстват. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на Гранична полиция, съобщи БНР. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени.

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