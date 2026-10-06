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Радев свиква спешна среща заради ударените кораби в Черно море (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 9:45 часа 792 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Радев свиква спешна среща заради ударените кораби в Черно море (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. 

Припомняме, че по-рано тази сутрин стана ясно, че мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на Maritime.bg, инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в изключителната икономическа зона на България.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

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Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с институциите във връзка с инцидента в икономическата зона на България в Черно море.

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Кораби Черно море дронове ударени кораби Черно море
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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