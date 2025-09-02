Знаем ли, че ядем имитиращи продукти? Отговорът от "Активни потребители"

Българинът не знае, че консумира имитиращи продукти. Самото понятие имитиращ продукт такъв род не трябва да съществува. Тази технология на производство е забранена в Европейския съюз, но въпросът е защо съществува в България. Това заяви д-р Сергей Иванов от Асоциация „Активни потребители“ пред БНТ. Още: Кое да поскъпне - това, което не е сирене и става сирене?

Криминално дело са имитиращите продукти

По думите му неприемливо и незаконно е да се продават в търговската мрежа имитиращи продукти, при положение, че са забранени в ЕС. Къде е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), къде е прокуратурата, при положение, че се извършва криминално дело, посочи д-р Сергей Иванов. Той изтъкна, че всички измами рефлектират върху здравето на този, който консумира имитиращ продукт.

Андрей Белев от Сдружение за достъпна и качествена храна заяви, че не знае защо от Асоциацията на „Активни потребители“ използват термина за палмовото масло. Имитиращите продукти са с по-високо водно съдържание и се продават на обособено място. За последните 2 години имаше само един случай, при който е наказан магазин да продава имитиращ продукт на щанда, а не на обособеното за тази цел място, коментира Белев.

Той подчерта, че Сдружението за достъпна и качествена храна иска да се правят проверки в баничарниците и на местата, където се продават закуски. „Нека да върнем българските продукти на сцената на местния и на европейския пазар“, призова Белев. Той добави, че няма как да си купим сирене за 7 или 10 лв. и да се очаква то да бъде истинско.

