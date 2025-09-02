Знаем ли, че ядем имитиращи продукти? Отговорът от "Активни потребители"

Войната в Украйна:

02 септември 2025, 07:44 часа 228 прочитания 0 коментара
Българинът не знае, че консумира имитиращи продукти. Самото понятие имитиращ продукт такъв род не трябва да съществува. Тази технология на производство е забранена в Европейския съюз, но въпросът е защо съществува в България. Това заяви д-р Сергей Иванов от Асоциация „Активни потребители" пред БНТ.

Криминално дело са имитиращите продукти

По думите му неприемливо и незаконно е да се продават в търговската мрежа имитиращи продукти, при положение, че са забранени в ЕС. Къде е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), къде е прокуратурата, при положение, че се извършва криминално дело, посочи д-р Сергей Иванов. Той изтъкна, че всички измами рефлектират върху здравето на този, който консумира имитиращ продукт.

Андрей Белев от Сдружение за достъпна и качествена храна заяви, че не знае защо от Асоциацията на „Активни потребители“ използват термина за палмовото масло. Имитиращите продукти са с по-високо водно съдържание и се продават на обособено място. За последните 2 години имаше само един случай, при който е наказан магазин да продава имитиращ продукт на щанда, а не на обособеното за тази цел място, коментира Белев.

Той подчерта, че Сдружението за достъпна и качествена храна иска да се правят проверки в баничарниците и на местата, където се продават закуски. „Нека да върнем българските продукти на сцената на местния и на европейския пазар“, призова Белев. Той добави, че няма как да си купим сирене за 7 или 10 лв. и да се очаква то да бъде истинско.

