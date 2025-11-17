Ученици от Елин Пелин връчиха грамота на кмета

По повод Световния ден на добротата, Община Елин Пелин получи специално признание! Ученически съвет при Начално училище "Христо Ботев" посети кмета, г-н Ивайло Симеонов и му връчи грамота за добри дела!

Този прекрасен жест е най-голямата оценка и мотивация да продължаваме да работим за общност, изпълнена със съпричастност и подкрепа. Благодарим на нашите млади съграждани от НУ "Христо Ботев" за техния пример, за светлината, която носят, и за напомнянето, че най-важното в живота е да правим добро!