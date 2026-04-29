Самоков домакинства на Третия българо-унгарски бизнес форум,

Самоков беше домакин на Третия българо-унгарски бизнес форум, организиран от Община Самоков съвместно с Регионалния съвет за развитие на Самоков, Българската търговско-промишлена палата, Министерството на икономиката и индустрията - Търговски отдел към Посолството на Република България в Унгария и Търговско-промишлената палата на област Бач-Кишкун.

Събитието събра представители на институции, бизнес и браншови организации от България и Унгария с обща цел-засилване на икономическото сътрудничество и създаване на нови партньорства.

Сред ключовите акценти във форума беше представянето на визията за развитие на новата индустриална зона на Община Самоков от кмета инж. Ангел Джоргов. Той подчерта стратегическото местоположение на града, в близост до София и с отлична свързаност, което създава реални предпоставки Самоков да се утвърди като индустриален и логистичен хъб.

Индустриалната зона е структурирана в четири самостоятелни подзони, включително зона за модерен ритейл парк, който ще допълни икономическата екосистема на града и ще създаде нови възможности за търговия, услуги и заетост.

Като част от форума беше представена и презентация за Самоков като целогодишна дестинация с развит туризъм, включващ Боровец, Мальовица, минералните извори в Белчин, богат културен календар и високо качество на живот. Именно тази комбинация прави града все по-привлекателен не само за бизнес, но и за хората, които избират да живеят и работят тук.

Бяха посочени и конкретни примери за успешни инвестиции в региона, които допринасят за икономическото развитие и утвърждават Самоков като конкурентна дестинация.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията д-р Антон Костадинов подчерта значението на българо-унгарските икономически отношения и устойчивия ръст в търговията със стоки с висока добавена стойност, както и усилията за създаване на по-прозрачна и предвидима бизнес среда.

Форумът още веднъж показа, че когато местната власт, държавата и бизнесът работят заедно, резултатът е реални възможности за инвестиции, работни места и устойчиво развитие.