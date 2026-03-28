Авария в софийски квартали: Части на София са без ток

Прекъсване на електрозахранването има в момента в софийския жилищен квартал Младост 3. Съобщение за аварията има на сайта на "Електрохолд" (ЕРМ Запад) като засега няма информация кога се очаква да бъде възстановен токът.

В същото време има проблеми и с интернета в квартала като е възможно двата проблема да са свързани.

Авария е станала и в кв. Илиянци в София.

