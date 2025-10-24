„Чамкория“ оживява там, където всичко започна – в Боровец! Започнаха снимките на „Чамкория“ – четвъртият пълнометражен филм на режисьора Виктор Божинов, създаден по едноименния роман на Милен Русков. Част от филма се снима именно в Боровец, който в миналото е носил името Чамкория – най-старият курорт на Балканите.

След огромния успех на „Възвишение“, екипът отново се впуска в пътешествие през историята – този път в Царска България от 20-те години на миналия век, белязана от политически страсти и следвоенни надежди.

Кметът на община Самоков инж. Джоргов посети снимачната площадка, за да поздрави екипа и да се запознае с процеса на работа по тази впечатляваща филмова продукция, която ще представи и красотата на нашия регион на големия екран.

Пожелаваме успех на целия творчески екип и с нетърпение очакваме премиерата на филма!