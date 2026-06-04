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Стартира мащабна промяна на трамваите в София: Въвеждат нов модел на движение (СНИМКИ)

04 юни 2026, 15:25 часа 323 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Стартира мащабна промяна на трамваите в София: Въвеждат нов модел на движение (СНИМКИ)

София стартира мащабна оптимизация на трамвайната мрежа с цел по-бързо, предвидимо и по-добре синхронизирано придвижване. Това съобщават от Столична община. Поетапно ще бъде въведен нов модел на движение, който ще премахне т.нар. "пакетно движение" и ще осигури по-кратки интервали между трамваите - подобно на организацията в метрото.

Паралелно с това администрацията на местната власт работи по "зелена вълна" за обществения транспорт и оптимизация на светофарните уредби, за да бъде подобрена скоростта и регулярността на движение.

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Какво се променя?

Сред основните промени са:

  • удължаване на линия №8 до пл. "Журналист";
  • нови директни връзки чрез линии №13 и №17;
  • по-добра свързаност между различни райони на София.

Вече има и реални резултати - след синхронизацията по линия №5 пътуването от Княжево до центъра е намалено с около 10 минути, отчитат от Столична община. Работи се и по обновяване на трамвайния парк като част от дългосрочната модернизация на градския транспорт в София. Промените ще бъдат въвеждани поетапно до края на годината.

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Столична община Градски транспорт трамвай трамваи
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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