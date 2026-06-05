Най-голямата шопска салата и най-дългото шопско хоро по време на Шопския празник в Елин Пелин

В периода 1–7 юни 2026 г. град Елин Пелин ще се превърне в сцена на жива традиция под мотото „Шопски празник - децата и традициите“ – кауза, която поставя в центъра най-важното: приемствеността между поколенията и съхраняването на българската идентичност.

Седемте дни на празника предлагат богата културна програма, която дава възможност на жителите и гостите на общината да се докоснат до различните измерения на местната самобитност – музика, песни, танци, литература, занаяти и обичаи. По традиция началото се поставя в понеделник – на християнския празник Свети дух – ден на Родовата среща, когато се събират шопски родове от различни поколения, обединени от стремежа да съхранят родовата памет и българския дух.

Кулминация на празничната програма в събота /06.06.2026 г./ ще бъдат две мащабни инициативи, посветени на шопската традиция и българския дух. В центъра на Шоплука ще бъде приготвена най-голямата шопска салата – 359 кг и ще се извие най-дългото шопско хоро, в което ще вземат участие 359 самодейци от читалищни и фолклорни състави от Община Елин Пелин и Софийска област.

Празничната седмица включва литературни и художествени събития, детски инициативи, арт прояви и спортни активности. В програмата са включени още кръглата маса с родители и деца на тема „Епопея на НЕзабравените“ и конкурсът „Помним Ви“, посветени на 150 години от избухването на Априлското въстание, както и тържествената заря-проверка по повод Деня на Ботев. Специално място заемат спортният празник „ШОПЧЕ 2026“ и инициативата „На седянка с раздумка и песен“, които съчетават движение, общност и традиция. Предвидени са още демонстрации, творчески изяви и инициативи с участието на децата на общината, сред които „Талантливите деца на Елин Пелин“.

Шопският празник е утвърдено събитие с регионално и национално значение, което което се провежда от 57 години и събира фолклорни състави, самодейци, творци и гости от цялата страна, превръщайки град Елин Пелин в притегателен център на българския дух и традиция.

Основната цел на инициативата е съхраняването на културното наследство на шопите и приобщаването на следващите поколения към него. Целевата аудитория включва жителите на Софийска област, Столична община и гости от цялата страна.