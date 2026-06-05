Средно училище в Костинброд отбеляза своя 80-годишен юбилей

На 3-ти юни, 2026 година, най-голямата образователна институция на територията на община Костинброд – СУ “Д-р Петър Берон”, тържествено отбеляза 80-годишнината си, осланяйки се на мъдростите на своя патрон, че знанието е светлина, а образованието – път към свобода.

С вълнуващия спектакъл „Митичната хармония“ училището отбеляза своя 80-годишен юбилей, отправяйки към всички присъстващи искрени послания за важните неща в съществуването на всеки човек.

По идея на г-жа Емилия Михайлова и благодарение на всеотдайния екип от учители и ученици, събитието успя да докосне мнозина, отправяйки ги на пътешествие през времето, митовете и човешката душа, в което миналото среща настоящето, а легендата се преплита с реалността.

В мюзикъла прозираха вечните древногръцки митове за богове и герои, борещи със своята съдба, с препратки към историята на родното ни място – град Костинброд, между които звуча гласът на мъдростта и вечните послания на д-р Петър Берон, напомнящи и днес за силата на знанието, което води училищната общност към развитие и просвета.

Празничният спектакъл събра голяма част от общността, с чиято подкрепа училището продължава да развива потенциала си, както и редица официални гости, след които – д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет-Костинброд, г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд, г-жа Росица Иванова – началник на РУО – София-област, общински съветници, директори на образователни институции и представители на общинска администрация – Костинброд.

След края на мюзикъла, директорът на училището – г-н Кирил Станев, поздрави присъстващите и изрази дълбоката си благодарност към учениците, родителите и своя екип за неуморния труд и постигнатите резултати. Той отдаде и своята признателност към предходните директори, чиито усилия личат и днес и благодарение на които училището продължава да бъде най-голямото образователно средище в общината.

След благодарственото слово на директора, заместник-кметът на община Костинброд – г-н Александър Ненов, поднесе символичен подарък от ръководството на общинската администрация, с лика на патрона на училището и с послание, което да вдъхновява всички възпитаници и служители да продължават да пишат историята на своето училище.

Господин Ненов също се присъедини към благодарствените признания, отбелязвайки колко значими и важни са подобни спектакли за нашата общност, които да напомнят на всички ни за важните потребности и най-човешките качества, за вдъхновението, без което просто съществуваме и за любовта, без която не можем.

Заместник-кметът изрази признанието си към настоящия директор на най-голямото училище в общината, както и към всички негови предшественици, допринесли за просперитета на училищната общност.

Заяви, че общината ще продължи да подкрепя образователните институции на територията, и в частност средното училище, защото вярва, че именно там изграждаме своето бъдеще – децата.

Завърши с призив към малки и големи, да пазят душите си и да се грижат за тях, вярвайки че точно те са средството за откриване на щастието и музите в живота ни.

Към благопожеланията се включи и началникът на РУО – София-област – г-жа Росица Иванова, изразявайки признание към целия екип на училището и всички негови възпитаници.

В залата оживя един разказ за смелостта и надеждата, който ни напомни, че най-важните уроци се изживяват със сърцето. Празничният спектакъл всъщност олицетвори и историята на нашите деца – децата на Костинброд, на СУ “Д-р Петър Берон”, пътят на техните мечти и вярата, че добротата има сила, а мирът започва от всеки един от нас – първо у дома, после в сърцата ни и накрая по света.

Община Костинброд поздравява всички бивши възпитаници, настоящи ученици и целия екип на Средно училище “Д-р Петър Берон” – град Костинброд, по повод 80-годишния юбилей.

Вече осем десетилетия училището успешно съчетава духа и традициите, утвърдени във времето, развивайки образованието и културата в община Костинброд.

Благодарение на съвместните усилия, то прогресира, възпитавайки достойно младото поколение на страната ни.

Запазете искрата в очите си и носете винаги частица от топлината на училището в сърцата си!

Честита 80-та годишнина!