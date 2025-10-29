Дирекция „Бюро по труда“ – Самоков проведе трудова борса

Дирекция „Бюро по труда“ – Самоков проведе днес трудова борса в залата на хотел „Арена“. В събитието взеха участие 18 работодатели, представители на различни компании, както и над 60 лица, търсещи професионална реализация. В приветствието си директорът на Бюрото по труда г-н Дончо Зашев подчерта важността на събитието:

“Целта на борсата е да създаде пряк контакт между търсещите работа и работодателите, като се даде възможност за интервю и първи стъпки към реализация. Надявам се, че днешната борса ще помогне на голяма част от присъстващите да намерят своето място на трудовия пазар.”

Зам.-кметът на Община Самоков Венета Галева изрази благодарност към екипа на Бюрото по труда за отличната съвместна работа и отбеляза, че трудовите ресурси са гръбнакът на икономиката в региона. Тя подчерта, че проблемът с намирането на квалифицирана работна сила се задълбочава, а приоритетен отрасъл за община Самоков са хотелиерите.

Работната борса даде възможност на участниците за пряко събеседване с работодатели, обмен на информация и първи стъпки към професионална реализация.