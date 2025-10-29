Ето програмата, с която община Елин Пелин ще отбележи Деня на будителите

1 ноември – Ден на народните будители. Не просто дата в календара, а ден, в който си спомняме кои сме и благодарим на всички онези, които са държали буден българския дух, с перо, с дума, с вяра и с пример. Денят, в който запалваме не само факлите, а и светлината вътре в нас! Тази година отново ще запалим пламъка на будността в Елин Пелин!

Програма – 1 ноември 2025 г. в град Елин Пелин:

17:30 ч. – Молебен за Деня на народните будители (автогара, гр. Елин Пелин)

18:00 ч. – Факелно шествие (начало: автогара, гр. Елин Пелин)

18:20 ч. – Поднасяне на венци и цветя пред паметника на писателя Елин Пелин

18:30 ч. – Празничен концерт на сцената в градския парк.

За девета поредна година ще тръгнем заедно, с пламък в ръце, защото “Не се гаси туй, що не гасне”!