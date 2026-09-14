Единадесето издание на турнира “Силата, красотата, бързината и мисълта”- Костинброд

Започнаха честванията на празника на града в град Костинброд. Празнична програма започна от 12 септември 2026 година, с 11-ти турнир „Силата, красотата, бързината и мисълта“. Спортната надпревара се организира съвместно от Община Костинброд и Общински спортен клуб по борба „Белица – Костинброд“, с негов председател г-н Димитър Ценков и общинският съветник – г-н Борислав Здравков.

Турнирът се проведе на стадион „Белица“, където клубът по класическата борба „Белица“ се съревноваваше с:

„Марек – Дупница“

„Септември – София“

„Златица“

„Славия – София“

”Атила- София”

В „Силата, красотата, бързината и мисълта“ участие взе и нов клуб, развиващ дейност от скоро в град Костинброд – клуб по баскетбол „Бенковски-Костинброд“, под ръководството на Зорница Найденова, които направиха демонстрация пред всички присъстващи.

Присъстващите се насладиха на демонстрация на грация, координация и изящество, от страна на клубът по художествена гимнастика- “Финес”- Костинброд.

Последва демонстрация от основата на физическата подготовка- спортен клуб по лека атлетика- “Фортуна”- Костинброд.

Г-жа Красимира Манова – директор на Второ ОУ “Васил Левски” взе участие в 11-то издание на турнира по борба “Силата, красотата, бързината и мисълта”, за да разкаже повече за здравословното хранене и здравословния начин на живот.

Тя заяви, че за да бъдем добри спортисти, не са достатъчно само тренировки, важни са правилното хранене, възстановяването движението и цялостният начин на живот.

Сред гостите на събитието бяха: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, общинските съветници: г-жа Анета Михалова, г-жа Даниела Станкова, г-жа Мариела Средкова, г-н Иван Иванов, инж. Красимир Дебеляшки, г-н Валентин Делчев, и г-н Борислав Здравков, общински служители, сред които г-жа Бистра Боянова – началник отдел “Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности”, г-н Кирил Станев– директор на СУ “Д-р Петър Берон” и др.

Гости на събитието бяха световни, олимпийски и европейски шампиони по класическата борба, сред които: Павел Павлов, Недко Мариянов, Васви Сахатчиев, Румен Петков – Супера, Андрей Димитров, Иван Добрев, Борислав Велинов, Валентин Петров, Емил Манолов, Борислав Спасов, Петър Велев, Данчо Бонев, Райчов Горов, Иван Нешев, Иван Илински, Георги Петров, Георги Димитров и др.

Кметът на община Костинброд, Трайко Младенов, заяви пред всички:

”Скъпи приятели, уважаеми спортисти, треньори, родители, гости и жители на Костинброд,

За мен е удоволствие днес да бъдем заедно на XI поредно издание на турнира „Силата, красотата, бързината и мисълта“ – събитие, което се превърна в утвърдена традиция и един от символите на спортния дух в нашия град.

Този турнир е много повече от състезание. Той е празник на спорта, на децата и на всички хора, които с труд, постоянство и любов към спорта изграждат неговото бъдеще.

Особено радостно е, че успоредно със спортните успехи продължаваме да развиваме и спортната инфраструктура на общината. Само след няколко дни предстои откриването на новия физкултурен салон в село Петърч – един от четирите спечелени проекта за спортни обекти в община Костинброд. А днес можем да споделим и още една добра новина – вече има проект за стадион „Белица“, което е още една важна крачка към по-добри условия за спорт и развитие на младите хора.

Благодаря на г-н Димитър Ценков, председател на клуба, на г-н Борислав Здравков, общински съветник, както и на всички организатори, треньори и родители, които стоят зад този турнир и неговото развитие.

Благодаря и на специалните ни гости – доказани спортисти и спортни легенди, сред които и нашият съгражданин Павел Павлов, които със своя пример вдъхновяват следващото поколение шампиони.

На всички състезатели пожелавам успех, смелост и спортен дух! Нека най-добрият победи, а всеки от вас да си тръгне с още повече желание за следващата победа!

На добър час на XI турнир „Силата, красотата, бързината и мисълта“!”

Г-н Димитър Ценков – председател на клуб „Белица“, поздрави всички присъстващи и пожела най-добрите да победят.

Присъстващите имаха възможността да се включат в игри на шахмат. По време на турнира партия шах изиграха кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов и директорът на СУ “Д-р Петър Берон”, град Костинброд.

Партията завърши с реми, след като и двамата успяха да защитят царя си до последно.

За всички участващи деца бяха подсигурени тениски от спортен магазин “Flair”- гр. Костинброд, сок, вода от Кока Кола и вода Петрохан.

Бъдете упорити, смели и вярвайте в себе си!