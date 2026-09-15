Община Самоков посреща новата учебна година с обновена и подготвена образователна среда

В навечерието на 15 септември кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и началникът на отдел „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова провериха на място готовността на училищата и детските градини за началото на новата учебна година.

Всички образователни институции на територията на общината са подготвени да посрещнат своите ученици и деца. Необходимата организация е създадена, а през летните месеци бяха извършени редица ремонти, освежаване и подобрения на материалната база.

Тази година 321 първокласници ще прекрачат за първи път прага на училището.

В училищата са обновени класни стаи и коридори, извършени са ремонтни дейности и са подобрени условията за обучение. В ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ са ремонтирани и освежени класни стаи и са закупени нови ученически маси и столове. Община Самоков извърши ремонт на останалата неремонтирана част от покрива на НУ „Станислав Доспевски“ и в ОУ „Христо Смирненски“ в с. Радуил изцяло ремонтира две класни стаи.

Освежаване и подобрения са извършени и в ОУ „Христо Максимов“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Васил Левски“ в с. Ярлово и ОУ „Димчо Дебелянов“ в с. Говедарци.

В СУ „Отец Паисий“ по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ е изградена покрита рампа и са ремонтирани стълбите и козирката. В училищата продължават и дейностите по ремонт и оборудване на класни стаи по националната програма.

Продължава и строителството на новите физкултурни салони в ОбУ „Неофит Рилски“ и СУ „Отец Паисий“.

Подготовката обхвана и детските градини. Във филиала на ДГ „Зорница“ в с. Радуил пространството около новата сграда е облагородено и е изградена нова детска площадка.

С нова детска площадка е обновено и пространството в детската градина в с. Говедарци.

В ДГ „Звънче“ са ремонтирани терасите и е възстановена и боядисана оградата. В ДГ „Самоково“ са ремонтирани участъци от покрива и са обновени пейките, а в ДГ „Детелина“ са ремонтирани челата на терасите и са премахнати стари съоръжения.

В подготовката за новата учебна година се включиха и общинските предприятия. ОП „Строителство, ремонт и озеленяване“ извърши ремонтни дейности, окосяване и почистване на дворовете на училищата и детските градини. В училището в с. Говедарци са почистени покривът и водостоците.

Осигурени са и необходимите количества дърва за отопление за филиалите на детските градини в с. Широки дол, с. Райово, с. Говедарци и с. Бели Искър, както и за училището в с. Радуил.

Подготовката за новата учебна година е работа, която се случва през цялото лято – от ремонтите и обновяването на сградите и дворовете до осигуряването на необходимите условия за нормален учебен процес.

На добър час на всички ученици, учители и родители! Нека новата учебна година донесе много знания, успехи и поводи за гордост!