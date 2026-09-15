Девето риболовно състезание за “Купата на Костинброд”

На 13.09.2026г. община Костинброд, заедно с Общински съвет-Костинброд и Ловно-рибарско дружество “София-Запад” организираха състезание по любителски риболов на язовир „Маслово”, гр.Костинброд. Правилата на състезанието бяха по същия регламент, както миналогодишните – със съдии, номерирани риболовни места, жребий, статуетки за класиралите се и подаръци. Председателят на Общински съвет-Костинброд д-р Атанас Тенев, заедно с председател на ловно-рибарско дружество “София-Запад”- Живко Георгиев и представители на дружество София- Запад- Николай Парцов и Александър Димитров, управителят на Общински Инспекторат г-н Димитър Георгиев.

Самите те бяха и жури на седмото риболовно състезание.

На любителското състезание присъстваха г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, г-жа Даниела Станкова, Анета Михалова, г-н Валентин Делчев, г-н Борислав Здравков, г-н Красимир Дебеляшки- общински съветници, г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч, г-жа Бистра Боянова- нач.- отдел “Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности”, много любители на риболова, граждани и гости на община Костинброд.

В рамките на деветото риболовно състезание за „Купата на Костинброд“ кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов и председателят на Общински съвет – Костинброд д-р Атанас Тенев поздравиха всички участници и гости на събитието.

Те отправиха своите пожелания към рибарите за здраве, добро настроение и най-вече – наслука! Пожелаха на всички участници успешен и емоционален състезателен ден, изпълнен с приятни моменти край водоема, спортен дух и много улов.

Състезанието започна точно в 8:30 часа според предварително обявената програма и завърши точно в 12:30 часа.

Деветото издание на състезанието отново събра любители на риболова, които споделят общата страст към природата и риболовното майсторство. Надпреварата се превърна в повод за среща, приятелски разговори и добро настроение, доказвайки за пореден път, че риболовът е не само състезание, но и начин да бъдем по-близо до природата.

Първи получиха отличията си в категория „Най-голямо количество риба при възрастни“.

Първо място- Явор Арсов, с улов от 500 гр.

Второ място- Радослав Младенов, с улов от 250 гр.

Трето място – Иван Тодоров, с улов от 205 гр.

Втори получиха отличията си в категория „Най-голямо количество риба при деца“.

Първо място- Александър Пламенов- 1335 гр.

Второ място- Димитър Димитров- 415 гр.

Трето място – Адриан Войнов- 180 гр.

Награда рибарски стол се връчи за най- възрастен участник – Борян Стоянов на 71 г.

А, в категория “най-малък участник”, се връчиха награди на Антонио Войнов и Ангел Милчев, които са на 4 години.

Награда получи и единствената жена участник на състезанието- Жаклин Милчева.

Специалните награди бяха изключително заслужени и с уникални подаръци, осигурени от общински съвет-Костинброд.

Награда от Кмета на община Костинброд за „Купата на Костинброд” и въдица отиде при Александър Пламенов на 13 години, който бе с изявен резултат от уловен брой риби- 60 бр.

Наградата от Общински съвет-Костинброд отиде при Явор Арсов. Журито определи тази награда да е за най-голяма риба.

Наградата от ловно рибарското дружество София- Запад отиде при Димитър Димотров, за най-атрактивен улов.

Честито на победителите!

Очакваме любителите на риболова и другата година на юбилейното десето издание на Риболовно състезание за “ Купата на Костинброд”.