Кметът на Божурище с празнично обръщение към ученици, учители и родители

НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

Днес централният градски площад „Свети Георги Победоносец“ в Божурище се изпълни с детски усмивки, вълнение и надежда. Заедно поставихме началото на новата учебна година за учениците на СУ „Летец Христо Топракчиев“. Най-вълнуващ беше този ден за нашите първокласници, за които прозвуча първият училищен звънец. За останалите ученици започва още една година по пътя на знанието, приятелствата и новите възможности, а за абитуриентите – техният толкова специален последен първи учебен ден, написа кметът на Божурище Георги Димов във Фейсбук.

За него беше истинска радост и чест да бъда сред децата, учителите и родителите в този празничен ден.

Пожелавам новата учебна година да бъде здрава, мирна и благодатна. Нека бъде изпълнена с разбирателство, уважение, вдъхновение и повече добри моменти за всички, добави Димов

"Искам специално да благодаря на директора и на заместник-директорите, учителите и целия педагогически екип на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за всеотдайността, любовта, търпението и амбицията, с които всеки ден съпровождате нашите деца по пътя на знанието", посочи кметът.

Вашата работа далеч не се изчерпва с преподаването на уроци. Вие сте хората, които ги насърчавате, подкрепяте, вдъхновявате и им помагате да откриват своите способности. Благодаря Ви за грижата, за отговорността и за сърцето, което влагате във всяко дете, по думите на Димов.

Той благодари и на ръководството на училището за усилията, постоянството и стремежа да създава все по-добра среда за обучение и развитие. На родителите пожелавам усмивките да не слизат от лицата им, а поводите за гордост да стават все повече. Нека се радват на успехите на своите деца и да бъдат уверени, че в нашето училище те ще израстват все по-знаещи, по-умни, по-добри и по-разбиращи млади хора, заяви кметът.

А към нашите първокласници имам едно специално пожелание – бъдете здрави, успешни, любознателни и смели. Питайте, мечтайте, откривайте и никога не губете желанието си да научавате нови неща. Днес започва едно от най-красивите приключения в живота В, призова Георги Димов.

Директорът на СУ „Летец Христо Топракчиев“ Мая Карамфилова също поздрави учениците и им пожела успешна, ползотворна и вдъхновяваща учебна година.

Децата са най-ценният капитал на една община. Те са нашето настояще, нашата отговорност и нашето бъдеще. Именно затова образованието и грижата за тях са сред най-важните приоритети на Община Божурище, посочи Карамфилова.

Днес няма да изброяваме направените ремонти, подобрения и нови съоръжения в детските градини и в училището. Те са част от нашата работа и от ангажимента, който сме поели, а и вече са изпълнени обещания и сега е време да гледаме към изпълнение на новите ангажименти и подобрения за нашите малки съграждани.

По-важно е да говорим за това, което предстои.

Работим и в момента изграждаме нова сграда към ДГ „Буратино“, а в нея ще има музикален салон. Тази нова сграда ще създаде още по-добри условия за най-малките жители на общината и ще отвори за следващата учебна година с около 80 нови места. Също така и детската кухня в скоро време ще бъде напълно безплатна.

Предстои да открием и новата сграда на училището в парк "Орлите", в която ще има спортна зала и салон за хореография и разбира се, спортни съоръжения в двора, за да могат нашите деца да учат, спортуват, развиват талантите си и да растат в среда, която заслужават. В идната година ще посрещнем първият учебен ден в двора на новото училище!

През тази учебна година правим и още една важна крачка в подкрепа на семействата – столовото хранене за децата в начален етап ще бъде безплатно. За нас това не е просто социална мярка, а реална подкрепа за родителите и още един начин да покажем, че общината стои до семействата.

Защото всяка инвестиция в едно дете е инвестиция в бъдещето на цялата община.

Искаме Божурище да бъде място, в което младите семейства се чувстват спокойни, подкрепени и уверени, че децата им имат възможност да получат добро образование и достойни условия за развитие.

На добър час, скъпи ученици!

Учете с любопитство, бъдете смели в мечтите си, пазете приятелствата си и никога не забравяйте, че знанието отваря врати, но добротата определя човека.

Нека новата учебна година бъде година на успехи, вдъхновение и сбъднати мечти!