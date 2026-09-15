Днес училищата в община Самоков отново се изпълниха с детски гласове, срещи и вълнение. В града и в селата първият учебен ден събра ученици, учители и родители и постави началото на още една година, в която предстои много учене, работа, приятелства и нови преживявания.

За най-малките това е ден на голямо вълнение – първата класна стая, първият учител, новите приятели. За по-големите – нови предизвикателства, цели и решения, а за абитуриентите – последната година преди следващата важна крачка.

В цялата община днес отново имаше онова особено вълнение, което носи първият учебен ден – усмивки, цветя, притеснение при най-малките и очакване за всичко, което предстои. Един ден, който всяка година ни напомня колко важни са децата и хората, които ги учат и подкрепят.

На всички ученици пожелаваме да бъдат любопитни, смели и упорити. На учителите – търпение и удовлетворение от работата им. А на родителите – спокойствие и много поводи за гордост с децата им.

Честит първи учебен ден и на добър час!