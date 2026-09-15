Първи турнир по баскетбол "Купа Костинброд" събра млади таланти в града

На 13 септември 2026 г. в двора на СУ „Д-р Петър Берон“ – град Костинброд, за първи път се проведе турнир по баскетбол за деца до 12 години за „Купа Костинброд“. Спортното събитие бе организирано по идея на г-жа Зорница Найденова – председател на Спортен клуб по баскетбол „Бенковски – Костинброд“, с любезното съдействие на Община Костинброд. Турнирът постави началото на една нова спортна инициатива, която събра на едно място млади баскетболни надежди, треньори, утвърдени имена в българския баскетбол, спортни деятели и многобройни любители на спорта.

В първото издание на „Купа Костинброд“ участие взеха четири отбора:

* СК „Бенковски“ – Костинброд;

* БК „Боец“ – Божурище;

* БК „Славия“;

* БК „Банкя“.

За доброто настроение, динамиката и професионалното представяне на срещите се погрижи водещият и коментатор на събитието Методи Манченко – утвърден спортен журналист, баскетболен коментатор на БНТ и водещ и продуцент на големи спортни събития, сред които Олимпийски игри, световни и европейски първенства. Неговото присъствие допринесе за професионалната атмосфера и превърна спортния празник в истинско баскетболно събитие.

Сред официалните гости на първия турнир по баскетбол „Купа Костинброд“ бяха г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – Костинброд, както и общинските съветници г-жа Даниела Станкова, г-жа Анета Михалова и г-жа Мариела Средкова, която бе и участник в женския отбор на Костинброд.

Специално за събитието в Костинброд присъстваха и редица утвърдени имена от българския баскетбол – г-жа Красимира Банова – член на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол, европейска шампионка с „Левски-Спартак“ от 1984 г. и носителка на Купа „Лиляна Ронкети“; г-жа Теодора Петрова – треньор и отговорник за женското направление на БК ЦСКА, трикратен шампион на България и шампион на Адриатическата лига, както и национален селекционер на девойки до 14 години; г-н Гинко Василев – президент на баскетболен клуб ЦСКА; Таня Гатева – треньор на женския национален отбор на България и ръководител на женското направление на БК „Славия“; Жаклин Златанова – два пъти избирана за най-добра баскетболистка на България, понастоящем треньор на БК „Боец“ – Божурище; и Любен Пасков – треньор на БК „Банкя“.

⛹🏼‍♀️Турнирът предложи на публиката не само оспорвани и емоционални срещи между младите баскетболисти, но и специален акцент – демонстративен мач между женските отбори на „Бенковски – Костинброд“ и „Волтрон“ – Своге. Срещата допълни спортния празник и показа, че любовта към баскетбола няма възраст и граници.

🗣️По време на събитието кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов поздрави всички участници, треньори, гости и любители на спорта. Той отправи своите пожелания към младите баскетболисти да продължават да тренират с желание, дисциплина и постоянство, да преследват смело мечтите си и никога да не губят любовта си към спорта.

„Спортът учи на дисциплина, характер, отборен дух и уважение към противника. Баскетболът е игра, в която всеки има своята роля, но победата винаги е резултат от общите усилия на целия отбор. Пожелавам на всички деца да бъдат смели, упорити и да вярват в себе си. Днес поставяме началото на нещо ново за Костинброд и вярвам, че тази купа ще се превърне в традиция, която всяка година ще събира все повече млади баскетболни таланти“, заяви кметът.