"Екобулпак" нарушава договора с общината: Зам.-кмет заговори за пари и схеми за боклука

"Екобулпак" започват да обслужват цветните контейнери по график. Имахме доста сериозен разговор с тях и тази среща премина в дух на доста добро сътрудничество. Подписахме удължаването на техния договор и хоп - миналата седмица се случи друго. Имаме проблеми с тях в последните две години. Откакто сме започнали работа в общината боклукът е тема, в която излизат пари, схеми и интереси". Това заяви заместник-кметът по екологични въпроси към Столична община Надежда Бобчева пред bTV.

Още: "Екобулпак" обяви при какви условия ще се върне да събира цветния боклук

Защо "Екобулпак" бойкотира боклука за няколко дни?

Снимка: БГНЕС

Бобчева обясни, че непрекъснато има ситуации, свързани със схеми за боклука. "Ние ще си направим проверка от Столичния инспекторат и ако има нарушения от "Екобулпак", фирмата ще бъде санкционирана за това. Фирмата си има валиден действащ договор с нас, който "Екобулпак" е длъжна да изпълнява", подчерта заместник-кметът.

Надежда Бобчева посочи, че голяма част от отпадъка, който "Екобулпак" искат да депонират, е годен за рециклиране. "Нямам отговор на въпроса защо "Екобулпак" обяви бойкот, след като си удължиха договора. Те настояват за среща с кмета на Столична община и това държат като крайна мярка. Няма насрочена дата към момента за среща между Васил Терзиев и "Екобулпак", каза Бобчева.

Още: Обрат: "Екобулпак" възстановява събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София

Тя недоумява как така при действащ договор "Екобулпак" го нарушават и не го изпълняват. От думите ѝ стана ясно, че се командирова екип в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), който да извършва проверки на място какво и как се рециклира.

Същевременно, снощи известната инициатива BG Elves публикува много интересна история за "Екобулпак" на страницата си във Facebook. BG Elves публикува снимки на документи, за които твърди, че са кантарни бележки от 11.01.2020 година. "На кантарните бележки на Екобулсорт от 2020-а в снимките виждате как на 11.01.2020 в 9:28ч от депо Садината излиза камион с близо 19 тона пластмаса и само 20 минути по-късно същият камион влиза на депо Долни Богров, където този боклук вече е регистриран като “битов отпадък”, който директно се депонира. Това са огромни злоупотреби, които са се случвали в продължение на години", твърди инициативата.

Заместник-кметът увери още, че кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село" изглеждат напълно под контрол. "Всичко това се случва, защото ние отказахме да подпишем договор на космически цени", отбеляза още Надежда Бобчева, която е убедена, че каквото и да е направила Столична община за боклука, отново щяло да има критики.

Надежда Бобчева увери, че Столична община има достатъчно снегорини, за да се справи със снега.

Още: Край на разделното събиране на отпадъци в 16 столични района: "Екобулпак" се оттегля