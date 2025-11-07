"Екобулпак" обяви при какви условия ще се върне да събира цветния боклук

"Нямаме договорни отношение със Столичното предприятие за третиране на отпадъци, а имаме договор със Столична община и с дирекция "Отпадъци" в Столична община. Тенденциозно нашите камиони с боклук се връщат, а техните камиони се премиемат и няма нито един върнат камион". Това заяви пред БНТ Георги Славчев, прокурист на "Екобулпак".

Славчев смята, че решението на проблема с боклуците от цветните контейнери може да стане много бързо - ръководството на "Екобулпак" да направи среща с кмета на София Васил Терзиев, да имат уверението, че СПТО ще приемат техния боклук за рециклиране и още от понеделник да се събират от цветните контейнери за боклук.

Той обясни, че след като от компанията не са видели възможност за реакция от СПТО, за да се уточнят проблемите и да се намерят решения, са поискали среща с кмета на София Васил Терзиев.

По думите му всичко е годно да се рециклира, като дори и фасовете за цигари. Всичко, което е годно за рециклирано е извадено и е предадено за рецикликлиране

Защо "Екобулпак" се оттегли?

"Екобулпак" възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 18 столични района - "Възраждане", "Красно село", "Лозенец", "Оборище", "Средец", "Изгрев", "Илинден", "Сердика", "Слатина", "Младост", "Триадица", "Надежда", "Люлин", "Подуяне", "Студентски", "Връбница", "Нови Искър" и "Банкя". Това съобщиха от Столична община, след като са получили официално уведомена с писмо от фирмата.

От Столична община дават хронология на възникналия проблем, който ескалирал през последния месец. Припомня се, че на 5 октомври тази година в районите "Люлин" и "Красно село" е въведена кризисна организация за сметосъбиране, след като кметът на София Васил Терзиев отказа да подпише договор при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

На 28 октомври "Екобулпак" прави опит да депонира в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) 4 тона отпадъци от цветни контейнери, представени като "битови". От завода за боклук обаче отказват да приемат отпадъка, след като лабораторен контрол доказал, че съдържанието е рециклируемо, а не битово.

На 4 ноември кметът на София получава писмо от "Екобулпак" с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 18 района.

